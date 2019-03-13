Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta Art Arda 2 Deprem

Ayvacık'ta Art Arda 2 Deprem

30 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 3 dakika arayla Richter ölçeğine göre, 3.7 ve 3.4 büyüklüklerinde 2 deprem meydana geldi.

Ayvacık'ta Art Arda 2 Deprem, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 3 dakika arayla Richter ölçeğine göre, 3.7 ve 3.4 büyüklüklerinde 2 deprem meydana geldi. 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, saat 10.05'te 3.7 ve saat 10.08'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk deprem, yerin 7.42 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, ikinci deprem ise yerin 7.07 kilometre derinliğinde meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı depremler, bölgede hafif şekilde hissedildi. 

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:50 Kaynak: DHA

AFAD, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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