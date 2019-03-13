Ayvacık'ta Art Arda 2 Deprem
30 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 3 dakika arayla Richter ölçeğine göre, 3.7 ve 3.4 büyüklüklerinde 2 deprem meydana geldi.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde, 3 dakika arayla Richter ölçeğine göre, 3.7 ve 3.4 büyüklüklerinde 2 deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD
) verilerine göre, merkez üssü Çanakkale
'nin Ayvacık ilçesinde, saat 10.05'te 3.7 ve saat 10.08'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk deprem, yerin 7.42 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, ikinci deprem ise yerin 7.07 kilometre derinliğinde meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı depremler, bölgede hafif şekilde hissedildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:50 Kaynak: DHA
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