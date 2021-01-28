Ayvacık'ta baraj sularına kapılanların arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Ayvacık'ta baraj sularına kapılanların arama çalışmaları devam ediyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde baraj sularına kapılanların arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları havadan drone ile havadan görüntülendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kırca köyündeki Rüzgar Enerjisi Santrali'ne gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek'i arama kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başlamıştı. Suya kapılanlardan Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine saat 10.45 sıralarında ulaşıldı.

Bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince baraj suyunda arama çalışmaları devam ediyor. Arama- kurtarma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.