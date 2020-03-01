Ayvacık'tan Yunanistan'a geçmek isteyen mültecileri sahil güvenlik kurtardı - Son Dakika

Çanakkale'den kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerin botu batmak üzereyken, sahil güvenlik ekipleri mültecileri kurtardı. Batmak üzere olan bottan atlayan bir göçmen ise eksi 5 derecelik havada yüzerek karaya çıktı.

Türkiye'den Yunanistan ve Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler sınır kapılarına ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelerek kaçak yollardan kaçmaya çalışıyor.

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir sahile gelen 35 kişilik göçmen grubu, şişme bota binerek Midilli Adası'na gitmek için açıldı. Açıldıkları esnada fazla yolcu bulunmasından dolayı ilerleyemeyen botu sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

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