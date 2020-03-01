Ayvacık'tan Yunanistan'a geçmek isteyen mültecileri sahil güvenlik kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayvacık'tan Yunanistan'a geçmek isteyen mültecileri sahil güvenlik kurtardı - Son Dakika

Ayvacık'tan Yunanistan'a geçmek isteyen mültecileri sahil güvenlik kurtardı

28 dakika önce

Çanakkale Ayvacık'tan şişme botla Yunanistan Midilli Adası'na geçmek isteyen mültecilerin botu batma tehlikesi geçirdi. Sahil güvenlik ekibi, mültecileri kurtarırken bir göçmen ise eksi 5 derecelik havada yüzerek karaya çıktı.

Çanakkale'den kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerin botu batmak üzereyken, sahil güvenlik ekipleri mültecileri kurtardı. Batmak üzere olan bottan atlayan bir göçmen ise eksi 5 derecelik havada yüzerek karaya çıktı.

Türkiye'den Yunanistan ve Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler sınır kapılarına ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelerek kaçak yollardan kaçmaya çalışıyor.

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir sahile gelen 35 kişilik göçmen grubu, şişme bota binerek Midilli Adası'na gitmek için açıldı. Açıldıkları esnada fazla yolcu bulunmasından dolayı ilerleyemeyen botu sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Ayvacık'tan Yunanistan'a geçmek isteyen mültecileri sahil güvenlik kurtardı
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Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:02 Kaynak: İHA
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