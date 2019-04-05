Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta CHP'li Bayram, Mazbatasını Aldı

Ayvacık'ta CHP'li Bayram, Mazbatasını Aldı

37 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, CHP'den Belediye Başkanı seçilen Mesut Bayram mazbatasını aldı.

Ayvacık'ta CHP'li Bayram, Mazbatasını Aldı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, CHP'den Belediye Başkanı seçilen Mesut Bayram mazbatasını aldı.

Ayvacık ilçesinde, 31 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Mesut Bayram CHP'den Belediye Başkanı seçildi. Başkan Mesut Bayram, Ayvacık Adliyesi'ne giderek İlçe Seçim Kurulu Hakim Süleyman Sezer Işıkdoğan'ın elinden mazbatasını aldı. Başkan Mesut Bayram ardından belediye meclis üyeleri ve partililerle, Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'na Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çelenk sunma töreninin ardından Ayvacık Belediyesi'ne geçen Başkan Mesut Bayram tebrikleri kabul ederek, "Bugün mazbatamızı alarak görevimize başladık. Buradan bir kez daha bu göreve bizi layık gören Ayvacık halkına teşekkür ediyorum. Bundan sonra belediyemizi hep birlikte yöneteceğiz. Ayvacık halkıyla hep birlikte çağdaş, şeffaf ve katılımcı belediyecilik örneği göstereceğimizin sözünü veriyorum. Hepiniz sağ olun, var olun" dedi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:41 Kaynak: DHA

Çanakkale, Mesut Bayram, Cumhuriyet Halk Partisi, Ayvacık, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sayım Biten İlçelerde Hangi Partiye Kaç Oy Yazıldı? İşte Son Durum A Haber'in Seçim Analisti Diye Ekrana Çıkardığı İsim, Kebapçı Çıktı AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor Bolu'da CHP'li Tanju Özcan, Kuran'a El Basarak Göreve Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 20:18:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta CHP'li Bayram, Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]