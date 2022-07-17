AYVACIK'TA ÇÖPLÜKTE ÇIKAN YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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AYVACIK'TA ÇÖPLÜKTE ÇIKAN YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

17.07.2022 12:19

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3 saat sonra kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gemedere Çayı bölgesinde bulunan çöplük alanında çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Ayvacık Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin, ekiplerin müdahalesi sonucu ormana sıçraması önledi. Çalışmalara 1 helikopter ile havadan da destek verildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYVACIK'TA ÇÖPLÜKTE ÇIKAN YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AYVACIK'TA ÇÖPLÜKTE ÇIKAN YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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