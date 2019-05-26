Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta denizde boğulan lise öğrencileri toprağa verildi

Ayvacık'ta denizde boğulan lise öğrencileri toprağa verildi

8 saat önce

ÇANAKKALE'de, 2 gün önce dersten kaçıp denize giren ve dalgalara kapılarak boğulan lise öğrencileri Sıtkı Esen (17) ve İbrahim Soysal (17) düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Ayvacık'ta denizde boğulan lise öğrencileri toprağa verildi, System.String[]
ÇANAKKALE'de, 2 gün önce dersten kaçıp denize giren ve dalgalara kapılarak boğulan lise öğrencileri Sıtkı Esen (17) ve İbrahim Soysal (17) düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.
Olay, 24 Mayıs Cuma günü  Ayvacık ilçesinde meydana geldi.  Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan 4 arkadaş, dersten kaçıp Ak Liman Mevkii'ne gitti. Burada denize giren öğrencilerden Sıtkı Esen (17) ve İbrahim Soysal (17), kısa süre sonra dalgalara kapılarak, gözlerden kayboldu. Kurtulan 2 liseli durumu sahildekilere bildirdi. Sahildekiler tarafından sudan yarı baygın çıkarılan Sıtkı Esen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soysal'ın bulunması için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Sahil Güvenlik ile jandarma havadan ve karadan arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonunda İbrahim Soysal'ın da cansız bedenine ulaşıldı.
Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan lisesi gençlerin cenazelerinden Sıtkı Esen Babadere köyü, İbrahim Sosyal ise Naldöken köyünde bugün öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Babadere ve Naldöken köy mezarlıklarında toprağa verildi.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:53 Kaynak: DHA
Çanakkale, İbrahim Soysal, Güncel
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