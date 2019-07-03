Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta denizde boğulan polis, Erzurum'da toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Ayvacık'ta denizde boğulan polis, Erzurum'da toprağa verildi

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde girdiği denizde boğulan polis memuru Sefa Cangöz (28), memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Ayvacık'ta denizde boğulan polis, Erzurum'da toprağa verildi, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde girdiği denizde boğulan polis memuru Sefa Cangöz (28), memleketi Erzurum'da toprağa verildi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sefa Cangöz, izin gününde, tatil için Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesine gitti. Otelin önündeki sahilde denize giren Cangöz, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, Cangöz'ü denizden baygın çıkarıp, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla sahile gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası Cangöz'ü ambulansla Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırdı. Bekar olan Cangöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Emine- Yaşar Cangöz çiftinin 6 çocuğundan Sefa Cangöz'ün cenazesi, baba ocağı Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Karakele Mahallesi'ne getirildi. Burada öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Cangöz ailesi ve yakınları ile meslektaşları katıldı. Polis memuru Sefa Cangöz, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.  


- Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:58 Kaynak: DHA
Küçükkuyu, Ayvacık, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç polis tabancasını temizlerken canından oldu İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu Naim Süleymanoğlu'nun bu karesi yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 15:17:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta denizde boğulan polis, Erzurum'da toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]