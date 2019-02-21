Ayvacık'ta Depremde Zarar Gören Metruk Binalar Yıkılıyor-Camide Çatlaklar Oluştu
1 saat önce
Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem (4) Ayvacık merkezli depremde ilçeye bağlı Sazlı köyünde kullanılmayan 7 ev ve 3 ağıl ile bir caminin içerisinde duvarlarda çatlaklar oluştu.
Çanakkale
'de 5.0 büyüklüğünde deprem (4) Ayvacık
merkezli depremde ilçeye bağlı Sazlı
köyünde kullanılmayan 7 ev ve 3 ağıl ile bir caminin içerisinde duvarlarda çatlaklar oluştu. Hasar gören bu binaların herhangi bir soruna yol açmaması için zaman geçirilmeden yıkım kararı alındı. Bunun üzerine köye getirilen İl Özel İdare Müdürlüğü'ne ait iş makineleri hasar gören yapılarda yıkım işlemine başladı.
BAŞKAN ŞAHİN: EVLERİNE GİREMEYENLERİ AĞIRLAYACAĞIZ
Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin
, Sazlı köyünde caminin yanısıra kullanılmayan 10 yapı ile Ahmetçe ve Kayalar köylerinde yine kullanılmayan bazı evlerde hasar oluştuğunu, ancak başka bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Başkan Şahin, 2 yıl önceki depremde önemli tecrübeler kazandıklarını ifade ederek, artçı şoklar nedeniyle endişeye kapılan ve gece evlerine girmek istemeyen vatandaşlar için tedbir alındığını kaydetti. Şahin, bu amaçla 2017'deki depremden kalan konteynerlerin geceyi geçirmek isteyenlere açılabileceğini ayrıca ilçe merkezinde çadırlar kurulduğunu ve yemek dağıtılacağı bilgisini paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:26 Kaynak: DHA
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