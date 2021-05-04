Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'den Çanakkale yönüne giden Murat Turiç'in kullandığı 01 EAF 73 çekici ve buna bağlı 01 CMM 14 plakalı römorku bulunan tır, Nusratlı Rampaları mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Turiç, sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır ise çekici yardımıyla bulunduğu bölgeden çıkarıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika