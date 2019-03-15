Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta Erlere Aşçı Çıraklığı Kursu Eğitimi Verildi

Ayvacık'ta Erlere Aşçı Çıraklığı Kursu Eğitimi Verildi

1 saat önce

Samsun'un Ayvacık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından vatani görevini yapan erlere yönelik "Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Aşçı Çıraklığı Kursu" verildi.

Ayvacık'ta Erlere Aşçı Çıraklığı Kursu Eğitimi Verildi, System.String[]
Samsun'un Ayvacık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından vatani görevini yapan erlere yönelik "Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Aşçı Çıraklığı Kursu" verildi.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan erlere yönelik "Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Aşçı Çıraklığı Kursu" düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinde görevli Merve Çamur tarafından verilen ve 178 saat süren kursa 15 er katıldı. Kursta yemek yapmanın püf noktaları ve servis hizmetlerini öğrenen erler için kursun ardından sertifika töreni düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen sertifika törenine katılan Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, kursu başarıyla tamamlayan askerleri tebrik etti.

Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Aslanbay ise talep doğrultusunda kurslar açtıklarını, bu kapsamda erlere yönelik aşçı çıraklığı kursunun önem taşıdığını söyledi.

Kursu başarıyla tamamlayan erlerin sivil hayatta çeşitli işletmelerde aşçı olarak çalışabileceklerini dile getiren Aslanbay, aynı zamanda evlerinde de çok güzel yemek yapabileceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere, Kaymakam Uzun ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Çağatay Büyükada tarafından sertifikaları verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:29 Kaynak: AA

Samsun, Ayvacık, Güncel
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