Ayvacık'ta evde kalan vatandaşlara belediyeden sıcak yemek hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvacık'ta evde kalan vatandaşlara belediyeden sıcak yemek hizmeti - Son Dakika

Ayvacık'ta evde kalan vatandaşlara belediyeden sıcak yemek hizmeti

6 saat önce

Ayvacık Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan, bakıma muhtaç, hasta ve yaşlı vatandaşların evlerine günlük 2 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Ayvacık'ta evde kalan vatandaşlara belediyeden sıcak yemek hizmeti, System.String[]

Ayvacık Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan, bakıma muhtaç, hasta ve yaşlı vatandaşların evlerine günlük 2 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyor.


İçişleri Bakanlığının aldığı önlemler kapsamında yayımladığı genelge uyarınca, Ayvacık Belediyesi de evde kalan vatandaşlar için harekete geçti. 9 bin nüfuslu ilçede belediye zabıta ekipleri günde 2 öğün sıcak yemek dağıtıyor. Günlük 500 vatandaşın ayağına götürülen yemekler, hijyenik ortamda hazırlanarak özel kaplarda dağıtılıyor.


Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında belediye bünyesinde özel ekip kurulduğunu söyledi.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile koordineli hareket ederek ihtiyaç sahibi vatandaşları belirlediklerini aktaran Bayram, şu bilgileri paylaştı:

"65 yaş üstü vatandaşlarımızı belirledik. Evlerinde yalnız yaşayan, dul olan, yemek pişiremeyecek durumda olan vatandaşlarımızı belirledik. Aşevimizde günlük olarak 500 kişilik yemek çıkartıyoruz. 3 çeşit yemeğimizi öğlen ve akşam saatlerinde dağıtımını yapıyoruz. 2 aracımızla bu yemekleri vatandaşlarımızın evine kadar götürüp, kendilerine teslim ediyoruz. Ekiplerimizle beraber vatandaşlarımızın bu süreçte diğer eksiklerini de soruyoruz. İhtiyaçları olursa görevli zabıta arkadaşlarımızla bunları teslim ediyorlar. Yemek istemeyen vatandaşlarımıza ise kuru erzak yardımı yapıyoruz.

Hayır işini seven gönüllü vatandaşlarımız bize yardım ediyor. Ürün getiriyor. Bu süreçte destek vermek istiyor. Kimisi zeytinyağı getiriyor, kimisi pirinç, bulgur gibi gıda ürünleriyle destek oluyor. Allah razı olsun hepsinden. Bu zor günleri hep beraber geride bırakacağız. Birlik ve beraberlikle bu süreci atlatacağız. Bu süreçte gücümüz el verdiği sürece desteğe devam edeceğiz. Yeter ki vatandaşlarımız, yaşlılarımız evinde kalsın."

Ayvacık, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:36 Kaynak: AA

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