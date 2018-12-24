Ayvacık'ta Genç Çiftçilere Damızlık Düve Dağıtıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi kapsamında hak sahibi 9 çiftçiye 45 adet damızlık düve dağıtıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi kapsamında hak sahibi 9 çiftçiye 45 adet damızlık düve dağıtıldı.





Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi kapsamında Ayvacık Belediyesi Pazaryeri önünde düzenlenen törende, kura çekimi ile hak sahibi her çiftçiye 5 adet hibe düveleri teslim edildi.



Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında hibe düveleri almaya hak kazanan çiftçilere projenin önemini anlattı.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Ekici de projede 9 çiftçiye toplam 45 adet hibe düve dağıttıklarını ifade ederek,

proje kapsamında hibe düveleri alan çiftçileri ilk gün bakımları hakkında bilgilendirdi.

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