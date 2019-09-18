Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta İlköğretim Haftası kutlandı
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Ayvacık'ta İlköğretim Haftası kutlandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı "İlköğretim Haftası" düzenlenen törenle kutlandı.

Ayvacık'ta İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı "İlköğretim Haftası" düzenlenen törenle kutlandı.


Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Çankaya İlkokulu'nda düzenlenen törenle devam etti. Ayvacık Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin burada yaptığı konuşmada, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, bu yıl kasım ve nisan aylarında birer haftalık ara tatil olacağını söyledi. Düzenlenen programa Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram da katıldı. - ÇANAKKALE

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
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