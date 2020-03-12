Ayvacık'ta İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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Ayvacık'ta İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. yıl dönümü kutlandı
6 saat önce
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 99. yılı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:18 Kaynak: İHA
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 99. yılı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kutlandı.
Ayvacık Belediyesi Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Kaymakam Cevat Çelik, Belediye Başkan Vekili Halil İbrahim Çelik, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda Mehmet Akif Ersoy'u anlatan kısa bir film gösterisi yapılırken, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE
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