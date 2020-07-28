Ayvacık'ta kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kablo çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İlçeye bağlı Pınardere ve Bilaller köylerinde bir telekomünikasyon firmasına ait kabloları, bulundukları ahşap direkleri devirerek kesen 3 zanlı Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip sonucu yakalandı.

Şüphelilerden ikisi ormanlık alana kaçmasına rağmen köylülerin de yardımıyla kısa sürede yakalanıp haklarında işlem başlatıldı.

2 bin 700 metre kablo çaldıkları öne sürülen zanlıların yanlarındaki otomobile de el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.