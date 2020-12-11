Ayvacık'ta kaçak sigara operasyonuna 1 gözaltı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekiplerince, il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Ayvacık ilçesinde şüpheli F.G.'nin iş yeri, evi ve aracında yapılan aramalarda, 16 bin doldurulmuş sigara, 210 sigara sarma kağıdı, 49 gümrük kaçağı çakmak, 4 bin 800 bandrolleri kesilmiş boş makaron ile bandrolleri kesilmiş 19 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.Hakkında adli işlem yapılan F.G., Ayvacık Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.