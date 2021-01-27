Ayvacık'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Ayvacık'ta kar yağışı etkili oluyor

27.01.2021 20:51
Ayvacık'ta kar yağışı etkili oluyor

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde akşam üzeri başlayan yoğun kar yağışı, kısa süre içerisinde ilçeyi beyaza bürüdü.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde akşam üzeri başlayan yoğun kar yağışı, kısa süre içerisinde ilçeyi beyaza bürüdü.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde gün içerisinde aralıklarla kar yağışı görüldü. Ayvacık ilçesinde ise saat 18.00 sıralarında yoğun kar yağışı başladı. Tipi nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Ayvacık'ta, yolların şuan için açık olduğu bildirildi. Karayolları ve Belediye ekipleri, yolları açık tutmak için tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ayvacık'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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