Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta kaybolan alzaymır hastası bulundu
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Ayvacık'ta kaybolan alzaymır hastası bulundu

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki alzaymır hastası adam ormanlık alanda bulundu.

Ayvacık'ta kaybolan alzaymır hastası bulundu, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki alzaymır hastası adam ormanlık alanda bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzelköy köyünde yaşayan alzaymır hastası Kadir İpkin, sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmeyen İpkin'in yakınları jandarmaya başvurdu.
Ailesinin kayıp ihbarının ardından harekete geçen Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaltıköy istikametine doğru gittiği öğrenilen İpkin'i bulmak için bölgede arama çalışması başlattı. Ormanlık alanda yapılan aramada yaşlı adamı ağaçların altında otururken bulan ekipler, ailesine teslim etti.
İpkin'in sağlıklı bir şekilde bulunmasının ardından ailesi jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:31 Kaynak: AA
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