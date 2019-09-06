Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta "Kırsal Kalkınma Destekleri" anlatıldı
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Ayvacık'ta "Kırsal Kalkınma Destekleri" anlatıldı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde "13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı" hakkında muhtarlar ve çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ayvacık'ta

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde "13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı" hakkında muhtarlar ve çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ayvacık Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda Ziraat Mühendisi İbrahim Gölcük tarafından desteklemeye esas yatırım konuları, destekleme miktarları, oranları ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.


Düzenlenen toplantıya Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Ekici, kurum çalışanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
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