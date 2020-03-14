Ayvacık'ta koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Ayvacık'ta koronavirüs önlemleri

11 dakika önce

Ayvacık'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Ayvacık'ta koronavirüs önlemleri, System.String[]

Ayvacık'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri koronaviris tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Çöp konteynerleri ve kamu kurumlarının ilaçlanmasının ardından cadde ve sokaklarda ilaçlı suyla yıkandı.

Belediye Başkanı Mesut Bayram, ilçede dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kamu kurumlarının ardından, vatandaşlarımız en çok kullandığı camilerde, kahvehanelerde, toplu ulaşım araçlarında ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bölgelerde ilaçlama çalışması gerçekleştirdik. Ardından da vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarımızı da ilaçlı suyla yıkıyoruz." dedi.

İtfaiye, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:12 Kaynak: AA
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