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Ayvacık'ta kurtuluş coşkusu

1 saat önce

Ayvacık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü çeşitli programlarla kutlanıyor.

Ayvacık'ta kurtuluş coşkusu, System.String[]

Ayvacık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü çeşitli programlarla kutlanıyor.


İlçedeki ilk program Ayvacık Belediyesi Kültür Parkı'nda yapıldı. Buradaki programda Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Atatürk Kaidesi'ne çelenk sundu. Ardından da saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ayvacık Belediyesi Kültür Parkı'ndaki törenin ardından Ayvacık Belediyesi önündeki ikinci programa geçildi. Programda şiirler okundu, çeşitli gösterilerde bulunuldu. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ayvacık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutlarken, gazi ve şehitlere rahmet diledi. Ayvacık'ta kurtuluş festivali bu gece saat 21.00'de düzenlenecek Tuğba Yurt konseriyle sona erecek. - ÇANAKKALE

Mustafa Kemal Atatürk, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:54 Kaynak: İHA
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