Ayvacık'ta lastik botla Midilli'ye giden 45 göçmen karaya çıkarıldı - Son Dakika

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Ayvacık'ta lastik botla Midilli'ye giden 45 göçmen karaya çıkarıldı
6 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 45 göçmen sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 45 göçmen sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte göçmenlerin Edirne'den Avrupa'ya geçişleri sürerken, Ayvacık ilçesi Kadırga burnu açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek üzere denize açılan ve aralarında kadın ve çocukların olduğu 43'ü Kongo, 1'i Togo ve 1'i Burkina Faso uyruklu toplam 45 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Deniz geçişlerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna götürülerek karaya çıkarıldı. - ÇANAKKALE
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