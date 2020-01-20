Ayvacık'ta minibüs devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvacık'ta minibüs devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Ayvacık'ta minibüs devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Ayvacık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Ayvacık'ta minibüs devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Ayvacık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Cemalettin Tozmaz idaresindeki 55 ABN 168 plakalı minibüs, Karşıdöngel Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan annesi Firdevs Tozmaz yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayvacık, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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