Ayvacık'ta minibüs devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Ayvacık'ta minibüs devrildi: 2 yaralı
6 saat önce
Ayvacık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:08 Kaynak: AA
Ayvacık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.
Cemalettin Tozmaz idaresindeki 55 ABN 168 plakalı minibüs, Karşıdöngel Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan annesi Firdevs Tozmaz yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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