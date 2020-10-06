Ayvacık'ta motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Hamdibey Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde Hasan Can'ın kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsu Can, yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 21:37 - Kaynak: İHA
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