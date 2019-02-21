Ayvacık'ta Okullara Deprem Tatili
21 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün saat 21.23'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde dün saat 21.23'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe genelindeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerin bir gün tatil edilmesi kararlaştırıldı.
Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:46 Kaynak: AA
Son Dakika! Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi ve Köylerinde Deprem Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
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