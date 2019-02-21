Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta Okullara Deprem Tatili

Ayvacık'ta Okullara Deprem Tatili

21 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün saat 21.23'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Ayvacık'ta Okullara Deprem Tatili, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün saat 21.23'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe genelindeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerin bir gün tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:46 Kaynak: AA

Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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