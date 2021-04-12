Ayvacık'ta park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Ayvacık Sanayi Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak bölgedeki sanayi esnafı müdahale etti. Ardından Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Polis ekipleri, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen aracın sahibine ulaşmaya çalışıyor. Yangın, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar TOKİ'nin yanlış mesajıyla kısa süreliğine ev sahibi oldu

Liverpool'da kiralık olarak forma giyen Ozan Kabak'ın geleceği belli oldu

Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor