Ayvacık'ta pazaryerine girişlerde kuyruk oluştu - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kurulan pazara esnaf sayısı kadar vatandaşın alınması uygulaması sonrasında pazaryeri giriş noktasında uzun kuyruklar oluştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeyle pazaryerlerine girişlerde kısıtlama getirilmesi, pazaryerinde bulunan esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaşın alınması tedbiri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde uygulanmaya başlandı.

Bölgenin en büyük pazarı olan cuma pazarına girişlerde pazardaki esnaf sayısının 2 katı kadar vatandaşın pazara alınması girişlerde yoğunluk yaşanmasına sebep oldu. Ayvacık Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekiplerinin kontrolünde vatandaşlar tek tek ateşleri de ölçülerek pazaryerine giriş yaptı.

Polis barikatlarıyla da kapatılan pazaryerine vatandaşlar sırayla alındı.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pazaryeri alanına kontrollü olarak giriş ve çıkışları sağlıyoruz. Pazaryerine giriş ve çıkışlar farklı yerden yapılıyor. Tezgah aralarındaki mesafeyi de en az 3 metre çektik. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alıyoruz ve bu da biraz girişlerde kuyruk oluşmasına sebep oldu. Bu uygulama vatandaşımızın sağlığı için." dedi.

Kuyrukta bekleyen vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını ifade etti,

Zabıta ekipleri girişte vatandaşların alışveriş yapmadan önce ellerini dezenfekte etmesini sağladı.