Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına evlerin çatısını uçurdu, ağaçları devirdi.

Ayvacık ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına, Ayvacık ilçe merkezinde ağaçları devirirken, ilçeye bağlı Büyükhusun, Sazlı, Paşaköy ve Dibekli köylerinde ise bazı evlerin çatıları uçtu. Direklerin devrilmesi sonucu bazı köylerde elektrikler kesildi. Arızanın giderilmesi için ekipler onarım çalışması başlattı.

Özel İdare, AFAD Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Ayvacık Belediyesi ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Devrilen ağaçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.Sağanak ve fırtınanın vurduğu Büyükhusun Köyü Muhtarı Baki Güçlü, "Bu sabah erken saatlerde çok şiddetli fırtına ile uyandım. Elektrik direkleri ve ağaçların devrildiğini gördüm. Düşen çatıları gördüm. Kırılan ağaçları gördüm" dedi.ÇATI'NIN UÇMA ANI CEP TELEFONUNA YANSIDIİlçeye bağlı Küçükkuyu beldesinin Gökçetepe Mahallesi'nde de bir evin çatısı uçtu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda maddi zarar meydana geldi.DOLU 1 METREYE ULAŞTI

Ezine ilçesine bağlı Köseler köyünde ise sabah erken saatlerde başlayan şiddetli rüzgar ile yağmur, kısa süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Yağış sırasında bir alana biriken dolular cep telefonu ile görüntülendi.