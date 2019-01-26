Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta Şiddetli Rüzgar Ağaç Devirdi

Ayvacık'ta Şiddetli Rüzgar Ağaç Devirdi

32 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Ayvacık'ta Şiddetli Rüzgar Ağaç Devirdi, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar ilçe merkezinde 25 metrelik selvi ağacını yıktı. Rüzgar sebebiyle Ayvacık Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde bulunan kuruma ait aracın üstüne yıkılan 25 metrelik selvi ağacı sebebiyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Şiddetli rüzgar ayrıca Ayvacık'ın Keçikaya köyünde ahşap ve demir direkleri yıktı. Yıkılan elektrik direkleri sonrasında elektrikler kesildi. UEDAŞ yetkilileri ise yıkılan elektrik direklerinin yeniden dikilmesi için çalışma başlattı. Ayrıca bu köye 16 saatten bu yana elektrik verilemiyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:02 Kaynak: İHA

Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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