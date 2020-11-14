Ayvacık'ta sigara içilmesi yasak olan alanlar belli oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda toplanan Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede sigara içilmesi yasak alanları belirledi. Yasak getirilen alanlara da uyarı levhaları konuldu.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, daha önce meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda getirilen maske takma zorunluluğunun, sigara içtiğinden bahisle bazı kişiler tarafından ihlal edilmesi üzerine solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının yayılımının önlenmesi ve maske kullanımında sürekliliğin sağlanması için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu birçok alanda sigara yasağı getirdi.

Kurul ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, gün içerisinde 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarına da kısıtlama getirdi.

Ayvacık'ta ve Küçükkuyu beldesinde sigara içme yasağı getirilen alanlar ise Ayvacık merkezde şöyle; Tok Caddesi, Dibek Sokak, Nesipbey Sokak, Şehit Bedrettin Şahin Caddesi, Şadırvan Sokak, Ahlatçeşme Sokak, A. Nihat Tangör Caddesi, Şehit Esen Caddesi, Atatürk Caddesi ve Çamlık Mesire Alanı.

Küçükkuyu belde de ise şöyle; Atatürk Caddesi, Gülsüm Camgöz Caddesi, Süleyman Sakallı Caddesi, Liman İçi Caddesi, Ayhan Özerden Caddesi, Liman Caddesi ve Sahil sokak. Behram köyü Antik Liman'da da sigara içme yasağı getirildi.

Ayrıca Pazar yerleri, Meydanlar, Köy Meydanları, Park/Bahçeler, Toplu Taşıma ve Otobüs durakları alanları, okul giriş ve çıkışları ve bunun gibi alanlarda da sigara içme kısıtlaması getirildi.

Ayvacık ilçesinde Ayvacık Belediyesi tarafından sigara içme yasağının bulunduğu sokak ve bölgelere de sigara içme yasağını belirtir tabelalar asılarak vatandaşlar uyarılmaya çalışılıyor. - ÇANAKKALE