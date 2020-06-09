Ayvacık'ta sıkı koronavirüs denetimi - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, normalleşme süreciyle açılan iş yerlerinde denetimler sıklaştırıldı.

Ayvacık Kaymakamlığı tarafından kurulan komisyon, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecinde denetimleri artırdı. İlçede, iş yerleri için yayımlanan yeni genelge kapsamında gıda ile temas eden yerlerde denetimlere başlandı. Ayvacık Belediyesi zabıta, emniyet müdürlüğü, jandarma, sağlık müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimler gerçekleştiriyor. Restoranlar, kafeler, sahiller, plajlar, spor salonları ve konaklama tesislerinde denetim yapan ekipler, hijyen ve havalandırma kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.Ayrıca denetimlerde iş yerlerindeki sosyal mesafe, dezenfektan kullanımı, personelde maske ve eldiven kullanımını kontrol eden ekipler, belirlenen kuralları yerine getirmeyen iş yerleri hakkında işlem başlatıyor.