Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta sonbahar panayırı
Son Dakika Güncel Haber

Ayvacık'ta sonbahar panayırı

1 saat önce

Ayvacık ilçesinde bu yıl son bahar panayırının ikincisi yapılacak.

Ayvacık'ta sonbahar panayırı, System.String[]

Ayvacık ilçesinde bu yıl son bahar panayırının ikincisi yapılacak. 26 Eylül'de başlayacak olan panayır 29 Eylül'de sona erecek.


Panayırın bu yıl 2. defa düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayvacık Belediyesi, eylül ayının son haftasında panayırı vatandaşlarla buluşturacak. Belediye Başkanı Mesut Bayram gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep sonrasında panayırımızın bu yıl ikincisini düzenlemeye karar verdik. Bahar panayırımız gibi güz panayırımız da bölgenin en büyüğü olacak. Şu an hazırlıklara başladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da panayırımızı Ezine ve Bayramiç gibi yılda iki kez düzenleyeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

Ayvacık, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Transfer sezonuna Mbaye Diagne damga vurdu!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesinde Erdoğan: Eylülün sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa kapıları açarız Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 14:52:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta sonbahar panayırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]