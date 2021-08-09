Ayvacık'ta su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, sürücü Berkan Ergen ile araçta bulunan İrfan ve Nermin Ergen, araçta sıkışarak yaralandı.

Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu

Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi

Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor

Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor