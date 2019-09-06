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Ayvacık'ta Tarıma Dayalı Yatırım Destekleri anlatıldı

2 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ayvacık'ta Tarıma Dayalı Yatırım Destekleri anlatıldı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ayvacık Belediyesi Toplantı ve Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda ziraat mühendisi İbrahim Gölcük tarafından desteklemeye esas yatırım konuları, destekleme miktarları, oranları ve başvuru süreçleri hakkında çiftçiler bilgilendirildi.

Toplantıda yenilenebilen enerji sistemleri, sera yapımı, su ürünlerine yönelik yatırımlar, kültür mantarı yetiştiriciliği yatırımları, hayvancılık makine ekipmanları ile sabit yatırımlar konularında verilen desteklemeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya Ayvacık Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Ekici, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:22 Kaynak: AA
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