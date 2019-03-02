Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta Teprem

Ayvacık'ta Teprem

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayvacık'ta Teprem, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nden edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi merkezinde saat 12: 5 sıralarında yerin 6.98 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:44 Kaynak: İHA

AFAD, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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