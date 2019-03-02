Ayvacık'ta Teprem
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD
Deprem Dairesi'nden edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi merkezinde saat 12: 5 sıralarında yerin 6.98 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:44 Kaynak: İHA
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