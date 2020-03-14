Ayvacık'ta toplu temizlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvacık'ta toplu temizlik - Son Dakika

Ayvacık'ta toplu temizlik

6 saat önce

Ayvacık'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte seferberliği başlatılırken, ilçedeki cadde ve sokaklar da ilaçlı suyla yıkanıyor.

Ayvacık'ta toplu temizlik, System.String[]

Ayvacık'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte seferberliği başlatılırken, ilçedeki cadde ve sokaklar da ilaçlı suyla yıkanıyor.


Ayvacık Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumlarında, camilerde, restoranlarda, kahvehanelerde, toplu ulaşım araçlarında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ile çöp konteynerleri çevresinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler son olarak ilçedeki cadde ve sokakları da ilaçlı su ile yıkadı.


Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İlçede 2 gündür ilaçlama çalışması başlattık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerlerde çalışmamız sürüyor. Son olarak da cadde ve sokaklarımızı ilaçlı suyla yıkamaya başladık" dedi. - ÇANAKKALE

Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı

Son Dakika Haberleri
22:16 Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
22:15 Konyaspor'dan 'gol' göndermesi
22:15 Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı
22:12 Üçüncü kat penceresinden düşen Güneş, ağır yaralandı
22:11 Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:23:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvacık'ta toplu temizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]