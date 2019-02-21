Son Dakika Haberleri: Ayvacık'taki Deprem Türkiye'nin Batısını Salladı, İlçede Okullar Tatil (2)

Ayvacık'taki Deprem Türkiye'nin Batısını Salladı, İlçede Okullar Tatil (2)

58 dakika önce

DEPREMİN ŞİDDETİ 'VI' OLARAK AÇIKLANDIİçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün gece meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremin maksimum şiddetinin VI olarak ölçümlendiğini açıkladı.

Ayvacık'taki Deprem Türkiye'nin Batısını Salladı, İlçede Okullar Tatil (2), System.String[]
DEPREMİN ŞİDDETİ 'VI' OLARAK AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün gece meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremin maksimum şiddetinin VI olarak ölçümlendiğini açıkladı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, dün gece Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "20.02.2019 tarihinde Ayvacık (Çanakkale)'de meydana gelen Mw=5.0 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VI olarak hesaplanmıştır" denildi.

VI ŞİDDETİNDEKİ DEPREM NEYİ İFADE EDER?

Magnitüd (MW) büyüklük, depremin kaynağında açığa çıkan enerjinin ölçüsünü ifade ederken, şiddet ise depremin yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Ayvacık'taki deprem için açıklanan VI şiddetindeki bir deprem, 'herkes tarafından hissedilir ve korku verir. Bazı ağır mobilyalar hareket eder; sıvalarda dökülmeler gözlenir. Genel olarak hafif hasarla sonuçlanır.'

Cengiz YILMAZ/İSTANBUL,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:02 Kaynak: DHA

AFAD, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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