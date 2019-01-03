Ayvacık'taki Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, alt katı iş yeri olarak kullanılan evde yangın çıktı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde, alt katı iş yeri olarak kullanılan evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Ayvacık'ın Hamdibey
Mahallesi'ndeki Ahlat Çeşme
Sokak'ta, alt katı plastik doğrama atölyesi olarak kullanılan evde, saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri 3 araçla alevlere müdahale etti. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Evin altındaki atölyede bulunan kamyonet sahibi tarafından dışarı çıkarılarak, güvenli yere alındı. Harun Avseren'e ait evde kiracı olarak inşaat işçilerinin kaldığı öğrenildi. Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:31 Kaynak: DHA
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