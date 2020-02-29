Ayvacık'tan bota bindirilen mülteciler 25 dakikada Yunanistan'da oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvacık'tan bota bindirilen mülteciler 25 dakikada Yunanistan'da oluyor - Son Dakika

Ayvacık'tan bota bindirilen mülteciler 25 dakikada Yunanistan'da oluyor

6 saat önce

Çanakkale Ayvacık ilçesinde, bölge halkı, göçmenleri Yunanistan'a götürmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ayvacık'tan bota bindirilen mülteciler 25 dakikada Yunanistan'da oluyor, System.String[]

Çanakkale Ayvacık ilçesinde, bölge halkı, göçmenleri Yunanistan'a götürmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.


Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için sınır kapılarını açmasının ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de hareketlilik yaşanıyor. Bölgeye gelen kişiler, uygun hava şartlarında mültecileri Midilli adasına geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.


Edirne'den Ayvacık'a gelen Mehmet S., "7 - 8 yıldır bu işle ilgileniyorum. Edirne'de yaşıyorum. Yunanistan göçmenlerin girişine izin vermediği için buradan göndermeye çalışıyoruz. Göçmenler serbest olduğunu duyunca hepsi sınır kapısına gittiler. Sınır kapılarından geçiş yok. Bunu öğrenmeleri birkaç günü bulur. Sonra buraya gelirler. Birkaç gün sonra burada yoğunluk olur" dedi.


Motor ve bot alarak mültecileri karşıya geçirdiklerini ifade eden Mehmet S., "Biz bot ve motor alıyoruz. Bot karşıya geçtiği zaman geri gelmiyor. 7-8 bin Euro bize maliyeti oluyor. 2-3 bin Euro bize kalıyor. 45 kişilik bota 30-35 kişi bindiriyoruz. Buradan 25 dakika içinde Yunanistan'da olurlar" diye konuştu.


Bir süredir Ayvacık'ta kalan 35'e yakın Afganlının paraları olmadığını dile getiren Mehmet S, "Burada bekleyen Afganların sayısı az ve paraları yok. Akşam saatlerinde deniz durulursa geçişleri bekliyoruz. Biz bu işi gönül işi olarak kabul ediyoruz. Son bir tane kalana kadar en güvenli şekilde bu işi yapacağız" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:24 Kaynak: İHA
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