Ayvacık Terice Ortaokulu öğrencileri Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti - Son Dakika
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Ayvacık Terice Ortaokulu öğrencileri Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti

03.06.2022 15:30
Ayvacık Terice Ortaokulu öğrencileri Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında Mersin'de düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası katılan Ayvacık Terice Ortaokulu öğrencileri, Samsun'a derecelerle döndü.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında Mersin'de düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası katılan Ayvacık Terice Ortaokulu öğrencileri, Samsun'a derecelerle döndü.

Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'na atletizm dalında katılan Terice Ortaokulu öğrencisi Kader Doğan 800 metre koşuda birinci, Mert Pala ise 1500 metrede ikinci oldu.

Mert Pala gülle atmada beşincilik, Kader Doğan ise 100 metre koşuda altıncılık elde etti.

Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yiğit, başarının ilçede ve okullarında coşku ve gururla karşılandığını belirterek, "Öğrencilerimizin yarışmalara hazırlanmasında büyük emeği olan beden eğitimi öğretmenimiz Tuba Beşik'e, maddi manevi katkıları ve destekleriyle öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin yanında olan okul müdürümüz Muhammet Recep Güneysu'ya ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Ayvacık, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvacık Terice Ortaokulu öğrencileri Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti - Son Dakika

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