Ayvacık ve Biga'da Eğitime Kar Engeli
42 dakika önce
Ayvacık ve Biga'da eğitime kar engeliÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ve Biga ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime bugün ara verildi.
Ayvacık
ve Biga
'da eğitime kar engeli
ÇANAKKALE - Çanakkale
'nin Ayvacık ve Biga ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime bugün ara verildi.
Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ve Biga ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçe merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:50 Kaynak: İHA
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