Son Dakika Haberleri: Ayvacık ve Biga'da Eğitime Kar Engeli

Ayvacık ve Biga'da Eğitime Kar Engeli

42 dakika önce

Ayvacık ve Biga'da eğitime kar engeliÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ve Biga ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime bugün ara verildi.

Ayvacık ve Biga'da eğitime kar engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ve Biga ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime bugün ara verildi.
Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ve Biga ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçe merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:50 Kaynak: İHA

Çanakkale, Biga, Ayvacık, Genel
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