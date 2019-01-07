Ayvacık ve Yenice'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ve Biga ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime bugün ara verildi.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ve Biga
ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime bugün ara verildi.
Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ve Biga ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçe merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini bildirildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:01 Kaynak: İHA
Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi
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