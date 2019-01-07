Son Dakika Haberleri: Ayvacık ve Yenice'de Eğitime Kar Engeli

Ayvacık ve Yenice'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ve Biga ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime bugün ara verildi.

Ayvacık ve Yenice'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ve Biga ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime bugün ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ve Biga ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçe merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini bildirildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

Çanakkale, Biga, Ayvacık, Güncel
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