Üye Girişi
Ayvalı Baraj Gölü'nde alabalık ve somon üretimi, balıkçıların yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Ayvalı Baraj Gölü'nde alabalık ve somon üretimi, balıkçıların yüzünü güldürüyor

05.01.2022 10:39

Ayvalı Baraj Gölü'nde alabalık ve somon üretimi, balıkçıların yüzünü güldürüyor Ayvalı Baraj gölünde kafes balıkçılığı yapan üreticiler geçen yılın son hasadını yaptı.

Ayvalı Baraj Gölü'nde alabalık ve somon üretimi, balıkçıların yüzünü güldürüyor

ERZURUM - Ayvalı Baraj gölünde kafes balıkçılığı yapan üreticiler geçen yılın son hasadını yaptı. Balıkçılar ise üretimden son derece memnun.

Oltu ilçesinde enerji üretimi için yaptırılan Ayvalı Barajı, balıkçılık sektörüne de hizmet veriyor. Ürettiği enerjisiyle 48 bine yakın kişinin elektrik ihtiyacını karşılayan baraj gölünde kafes balıkçılığıyla yöre ekonomisine de katkı sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl baraj gölüne kurdukları kafeslerde alabalık ve somon yetiştirmeye başlayan üreticiler, havaların ısınmasıyla ara verdikleri faaliyetlerine Kasım sonu itibariyle yeniden başladı. Üreticiler geçen yılın son haşatını yaptılar.

Ayvalı Baraj gölünde kafes balıkçılığı yapan Ahmet Okuyan, " Türkiye'nin çeşitli yerlerinde üretim tesislerimiz var. Ama iki yıldır Ayvalı baraj gölünde üretim yapıyoruz. Bu seneki kapasitemiz geçen yıldan çok daha iyi. 2021 yılı sonu itibarıyla balıklarımızı boylayıp hasadımızı yapıyoruz, startların üzerindeki balıklarımızı yurt içi ve yurt dışına ihracat yapıyoruz. Kalanları tekrar havuzlarda koyarak büyüteceğiz. 2022 yılı daha iyi üretim yılı olacağını ümidi ile bekliyoruz. Bu sene 280 ton üretim yaptım, seneye nasipse 500 ton olacak" dedi.

Babasına yardım eden İnşaat Mühendisi Sinan Okuyan ise, "İnşaat sektörü zor günler geçiriyor, üretime ağırlık vermemiz gerektiğini bildiğim için ayvalı barajında babama yardım ediyorum. Burada balık üreterek ülkemize katkıda bulunuyoruz. Üretim yapıp ihracat yapıyoruz, burada balıklarımızı boyluyoruz şuanda boylama işleminden sonra hasat gerçekleştireceğiz ve balıklarımızı gönderdikten sonra yeniden yavru atıp tekrar üretim yapacağız" dedi.

Ayvalı Baraj Gölü'nde alabalık ve somon üretimi, balıkçıların yüzünü güldürüyor
Ayvalı Baraj Gölü'nde alabalık ve somon üretimi, balıkçıların yüzünü güldürüyor
Ayvalı Baraj Gölü'nde alabalık ve somon üretimi, balıkçıların yüzünü güldürüyor

YORUMLAR
500

Balıkçılık, Enerji, Baraj, Oltu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalı Baraj Gölü'nde alabalık ve somon üretimi, balıkçıların yüzünü güldürüyor - Son Dakika


TMSF, Naksan Plastik'in satış ihalesini gerçekleştirdi TMSF, Naksan Plastik'in satış ihalesini gerçekleştirdi         
10:43
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş         
13:41
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02

Son Dakika Haberleri
10:43 TMSF, Naksan Plastik'in satış ihalesini gerçekleştirdi
10:34 Bu gençler neden intihar ediyor? 18 yaşındaki genç artında tek cümlelik not bıraktı
10:31 İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim
10:30 Kozmik canavardaki patlamalar dünyayı etkileyecek mi?
10:26 Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu
10:18 İstanbullular birkaç gündür şehirdeki rahat trafiğin nedenini merak ediyor: İşte o nedenler!
10:15 Dünya bu kadını konuşuyor! Kaçan aslanı kucağında evine kadar taşıdı
10:14 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil
10:03 İcradan yarı fiyatına satılık Maserati! 600 bin TL'den satışa çıkıyor
09:50 Bozayı önce kurtlarla ava katıldı, sonra da avı onlardan çaldı! İşte o görüntüler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 10:48:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ayvalı Baraj Gölü'nde alabalık ve somon üretimi, balıkçıların yüzünü güldürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement