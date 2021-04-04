Ayvalı Barajında balık üretimi başladı - Son Dakika

Ayvalı Barajında balık üretimi başladı
04.04.2021 11:42
Ayvalı Barajında balık üretimi başladı Erzurum'dan yurt dışına balık pazarlıyor Oltu Ayvalı Barajında bir yıl önce yapılan kafeslerde, yıllık 500 ton Alabalık ve Somon balığı yetiştirilmeye başlandı.
Ayvalı Barajında balık üretimi başladı
Erzurum'dan yurt dışına balık pazarlıyor
ERZURUM - Oltu Ayvalı Barajında bir yıl önce yapılan kafeslerde, yıllık 500 ton Alabalık ve Somon balığı yetiştirilmeye başlandı.
Tesis Sahibi Ahmet Okuyan 2010 yılında balıkçılığa başladıklarını belirterek. "İspir kuzgun barajında balık tesislerimiz var. Ayrıca Erzincan'da da bir tesisimiz var Ayvalı barajına da bir yıl önce kafes yerleştirdik. Diğer tesislerimizden Ayvalı barajındaki kafeslerimize yavru getirdik. Artık ayvalı barajında da balık yetiştirmeye başladık. Şu an ürettiğimiz balıklarımız çok güzel. Yetiştirdiğimiz balıklarımızı gerek yurt dışına gerek yurt içine pazarlıyoruz. Şu an kafeslerimizde gök kuşağı Alabalık ve somon balığı üretiyoruz" dedi.
Son Dakika Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin