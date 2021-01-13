Ayvalı Barajında Sular dört kilometre çekildi - Son Dakika

Ayvalı Barajında Sular dört kilometre çekildi
13.01.2021 09:25
Ayvalı Barajında Sular dört kilometre çekildi Oltu Ayvalı Barajında yaşanan kuraklık nedeni ile dolu olması gereken seviyeden dört kilometre aşağıya doğru çekildi.
Ayvalı Barajında Sular dört kilometre çekildi
ERZURUM - Oltu Ayvalı Barajında yaşanan kuraklık nedeni ile dolu olması gereken seviyeden dört kilometre aşağıya doğru çekildi.
Ayvalı Barajının dolum seviyesi normalde Olur Ormanağzı köyü alt kısmına olması gerekirken kuraklıktan dolayı barajın suyu Ormanağzı köyünden dört kilometre aşağıya inmiş durumda.
Baraj sularının çekilmesinin ardından su altında olan Ormanağzı köyü Sefker mahallesi yeniden ortaya çıktı.
Osman Kaya, "Şu an ayvalı köyü barajı başlangıcındayız sular bayağı çekilmiş durumda. Yağmur ve kar yağmasa bu sene sularda büyük sıkıntılar çekeceğiz gibi gözüküyor" dedi.
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