Son Dakika Haberleri: Ayvalık, 3,5 Yaşındaki Kayıp Harun'u Arıyor

Ayvalık, 3,5 Yaşındaki Kayıp Harun'u Arıyor

57 dakika önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Özen çiftinin 3,5 yaşındaki oğulları Harun Özen, evinin önünde oynarken kayboldu.

Ayvalık, 3,5 Yaşındaki Kayıp Harun'u Arıyor, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Özen çiftinin 3,5 yaşındaki oğulları Harun Özen, evinin önünde oynarken kayboldu. AFAD, jandarma ekipleri ile mahalle sakinleri, minik Harun'u bulmak için seferber oldu.

Ayvalık'ın kırsal Çakmak Mahallesi'nde Ümmühan (32) ve Uğur Özen (32) çiftinin iki çocuğundan biri olan Harun Özen, bu sabah saat 09.30 sıralarında evin önünde oynarken kayboldu. Anne Ümmühan Özen, kapı önünde oynayan oğlunu göremeyince şantiyede çalışan eşi Uğur Özen'e durumu bildirdi. Çift, jandarmayı arayarak yardım istedi. İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe, beraberinde jandarma ekipleriyle birlikte Çakmak Mahallesi'ne geldi. Tek tek tüm metruk evler ile hayvan damları arandı. Ayvalık ilçesinden ve Balıkesir merkezinden AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri ile Özen çifti, mahallede ve dağlık alanda kayıp olan Harun Özen'i aramaya devam ediyor. Jandarma, arama kurtarma çalışmaları sırasında drone kullanarak, havadan Harun'un izini sürüyor.

Bu arada jandarma, mahallede tüm evlerin kapılarını çalıp, sakinlere şüpheli bir araç görüp görmediklerini sordu. Anne Ümmühan Özen, "Sabah oğlum kapının önünde oynuyordu. Ablası Didem (10), okula gitti. Ben de evin içindeki işlerimi bitirdim. Dışarıya çıktığımda oğlum yoktu. Hemen çevrede aradım. Bulamayınca eşimi aradım" dedi.    

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: DHA

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