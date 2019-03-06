Ayvalık, 3,5 Yaşındaki Kayıp Harun'u Arıyor (2)

6,5 SAAT SONRA DAĞLIK ALANDA BULUNDUBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan Harun Özen (3,5), dağlık alanda AFAD ve jandarma ekipleri tarafından tek başına bulundu.

6,5 SAAT SONRA DAĞLIK ALANDA BULUNDU



Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan Harun Özen (3,5), dağlık alanda AFAD ve jandarma ekipleri tarafından tek başına bulundu. Saat 09.30 sıralarında kaybolup, 16.00 sıralarında bulunan çocuk, anne Ümmühan ile baba Uğur Özen'e teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan çift, ekiplere teşekkür etti.



Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir),





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