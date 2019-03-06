Son Dakika Haberleri: Ayvalık, 3,5 Yaşındaki Kayıp Harun'u Arıyor (2)

Ayvalık, 3,5 Yaşındaki Kayıp Harun'u Arıyor (2)

1 saat önce

6,5 SAAT SONRA DAĞLIK ALANDA BULUNDUBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan Harun Özen (3,5), dağlık alanda AFAD ve jandarma ekipleri tarafından tek başına bulundu.

Ayvalık, 3,5 Yaşındaki Kayıp Harun'u Arıyor (2), System.String[]
6,5 SAAT SONRA DAĞLIK ALANDA BULUNDU

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan Harun Özen (3,5), dağlık alanda AFAD ve jandarma ekipleri tarafından tek başına bulundu. Saat 09.30 sıralarında kaybolup, 16.00 sıralarında bulunan çocuk, anne Ümmühan ile baba Uğur Özen'e teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan çift, ekiplere teşekkür etti.

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:44 Kaynak: DHA

Balıkesir, Jandarma, AFAD, Ayvalık, Güncel
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