Son Dakika Haberleri: Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu
Son Dakika Genel Haber

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

1 saat önce

- Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim olduBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; kuvvetli yağış hayatı felç etti.

- Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; kuvvetli yağış hayatı felç etti.

İlçe merkezinde bir cadde ve sokağın sular altında kaldığı Ayvalık'ta, 45 dakika süresince aralıksız olarak şiddetini arttıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Macaron mevkiinde yağmur suları araçlara ve yayalara geçit vermezken, Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı.

Ayvalık'ın en kalabalık mahalleleri olan Aliçetinkaya ile 150 Evler Mahallelerinde bodrum katlarındaki evleri su bastı.

Eski Garaj'da birçok işyerini su basarken, ilçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bir evin bodrum katları yağmur suları ile doldu.

İlçenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Paragon AVM'de birçok işyerinin şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınlarıyla karşılaştığı belirtildi.

Saatte 50 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle İsmet İnönü Kültür Merkezi önündeki bir elektrik direği ile Deniz Hudut Kapısı önündeki küçük süs ağaçları devrildi.

Ayvalık'ta şiddetli yağıştan Sanayii Sitesi'nde de birçok işyerinin olumsuz etkilendiği bildirilirken, ilçede BASKİ ekiplerinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi, İtfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve UEDAŞ ekipleri teyakkuza geçti.

Meteorolojiye göre Ayvalık'ta sağanak yağışların bir süre daha etkili olacağı kaydedilirken, ilçede bazı kırsal mahalellerin yanı sıra Çanakkkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 yolu üzerindeki ekili alanların sular altında kaldığı belirtildi.

Öte yandan Ayvalık Belediyesi Başkanlık binasından Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla bir kriz merkezi oluşturuldu.

Bu merkezden yönetilen ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendirerek çalışmalarını yürüttü.

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Cunda Adası, Balıkesir, Ayvalık, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu: Hamidiye suyun satışları arttı, yok satıyor
Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı Burhan Kuzu "Hamidiye Su sağlıklı değil" dedi sosyal medyada tepki gördü İstanbul'da sağanak ve şiddetli yağış etkili oldu: Çatılar uçtu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 09:46:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]