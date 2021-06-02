Ayvalık'a iki mavi bayrak daha - Son Dakika

Ayvalık'a iki mavi bayrak daha

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçen yıl 12 olan "Mavi Bayrak" sayısı, bu yıl Ayvalık Belediyesi'ne ait iki plajın daha ilave edilmesiyle birlikte 14'e yükseldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçen yıl 12 olan "Mavi Bayrak" sayısı, bu yıl Ayvalık Belediyesi'ne ait iki plajın daha ilave edilmesiyle birlikte 14'e yükseldi.

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İki yılda, belediyenin "Mavi Bayrak" sayısını birden beşe çıkarmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu yıl ilk kez "Mavi Bayrak" alan Cunda Arka Deniz Plajı ile Altınova Kum Adası Plajı'nın onur belgelerini Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Ege Koordinatörü Doğan Karataş'ın elinden aldık. Geçtiğimiz yıl mavi bayrak alan; Duba, Kapri ve Paşa Limanı plajlarının bu yıl da "Mavi Bayrak" almasıyla birlikte, Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne ait Mavi Bayraklı plaj sayımız beşe yükseldi" dedi.


Ayvalık'ın en fazla mavi bayrağın dalgalandığı ilçe olduğunu belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık adına çok mutluyuz. Hem şanslıyız hem de sorumluluklarımız var. Mavi bayrağın sürdürülebilir olması ve uzun vadede devam edebilmesi için hepimize büyük görev düşüyor. Bize emanet edilen Ayvalık'ımıza sahip çıkmak ve korumak en önemli görevimiz" dedi. - BALIKESİR

Ayvalık Belediyesi, Mavi Bayrak, Balıkesir, Ayvalık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık'a iki mavi bayrak daha - Son Dakika Ekonomi
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