Son Dakika Haberleri: Ayvalık'a Loto talihlisi ortaya çıkmadı
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Ayvalık'a Loto talihlisi ortaya çıkmadı

1 saat önce

Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto çekilişi yapıldı.

Ayvalık'a Loto talihlisi ortaya çıkmadı, System.String[]

Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Büyük ikramiye Balıkesir'in Ayvalık ilçesine çıktı. 1 milyon 141 bin liralık büyük ikramiyeyi hangi talihlinin kazandığı merak konusu oldu.


Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 18 Eylül 2019 Çarşamba Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Çarşamba akşamı Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde yapılan canlı yayın sonucunda büyük ikramiyenin Balıkesir'in Ayvalık ilçesine çıktığı açıklandı. Talihlinin Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan büfeden kuponunu yatırdığı belirlendi. Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin 9. kez Ayvalık'a çıkması ise kafaları karıştırdı. Bugüne kadar Ayvalık'taki MPİ'ye ait makinelerden 9 kez Sayısal Loto, 2 kez Şans Topu, 1 kez Süper Loto ve 2 kez de 10 Numara'da büyük ikramiye çıktı.


Öte yandan, 1 milyon 141 bin liralık ikramiyeyi veren bayiin işletmecisi Nilüfer Kurt, büyük ikramiyeyi kazanan talihliyi kendilerinin de çok merak ettiklerini söyleyerek, "Bu kez de büyük ikramiyenin Ayvalık'tan çıkması ilçemize loto turizmi gibi yepyeni bir turizm alternatifini de beraberinde getirecektir. Çünkü Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi veren 9. bayiiyiz" dedi.


Eşi Onur Kurt ise, "Bu ikramiye bana çıkmış olsaydı önce borçlarımızı öderdim. Büfemize mal alırdım" diye konuşu. - BALIKESİR

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Balıkesir, Ayvalık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:28 Kaynak: İHA
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